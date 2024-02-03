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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'e başsağlığı dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Akşener, ablasının cenaze törenine katılarak onu son yolculuğuna uğurladı.

03.02.2024 22:06
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bugün düzenlenen cenaze törenine katılarak ablasını son yolculuğuna uğurladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
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