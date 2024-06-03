CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nazım Hikmet\'i anarak saygıyla andı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şair Nazım Hikmet Ran'ı, vefatının 61'inci yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

" 'Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan' memleketimizin usta şairi, 70'inde zeytin dikecek kadar yaşamayı ciddiye alan, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülmeyi vasiyet edecek kadar bu toprakları seven büyük usta Nazım Hikmet'i saygıyla anıyorum."