CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Orhan Kemal Müzesi\'ni ziyaret etti

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki Orhan Kemal Müzesi'ni ziyaret etti. Yazarın oğlu ve müzenin kurucusu Işık Öğütçü, Özel'e müzeyi tanıttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki bir dizi ziyaret kapsamında Beyoğlu'ndaki Orhan Kemal Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşlik etti.

Gerçek ismi Mehmet Raşit Öğütçü olan yazar Orhan Kemal'in oğlu ve müzenin kurucusu Işık Öğütçü, Özel'e müzeyi tanıttı. Özel, yazarın şapkasını takarak daktilonun başına da geçti. Özel, anı defterine duygularını yazdıktan sonra müzenin altındaki İkbal Kahvesi'ne geçti.

Işık Öğütçü, kızı İpek Özel adına imzaladığı kitabı da babası Özgür Özel'e takdim etti. Özel, bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.