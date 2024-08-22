CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Mehmetçiğimiz Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."
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