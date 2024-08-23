CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Suavi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Suavi'yi ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki evinde sanatçı Suavi'yi ziyaret etti ve konserlere yönelik saldırıları kınadı. Özel, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

23.08.2024 21:46  Güncelleme: 00:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

Özel, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suavi'nin konserlerine yönelik saldırıları kınadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Suavi'yi ziyaret etti

"SANATÇILARIN MEZHEPLERİYLE DEĞİL, YETENEKLERİYLE İLGİLENİYORUZ"

"Sözde tepkiler" nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de doğru bulmadığını ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Suavi\'yi ziyaret etti
Kaynak: AA

Özgür Özel, İstanbul, Suavi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Suavi'yi ziyaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sahbaz: bu kadar isin arasinda pahalilikta gercekten atilmasi gereken bir adim olmus tebrik ederim?? 3 1 Yanıtla
  • Seyithan Koç: kurani kerim okama şerefine ulaşan ve terbiyesiyle büyümek istiyen çocuklarımıza orta cağ zihniyeti diyen bir insanın benim yanımda zerre kadar çöp kadar değeri yoktur olamaz o insanı televizyonda gürdüğüm zaman huzurum kaciyor 2 0 Yanıtla

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