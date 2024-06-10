CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in ailesini ağırladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Ateş ve kızlarını parti genel merkezinde ağırladı. Özel, "Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarını parti genel merkezinde ağırladı.

Özel, Ayşe Ateş ve kızları ile çekilmiş fotoğraflarını X hesabında paylaştı. Özel, paylaşımına şu notu düştü:

" Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimiz'de ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz."