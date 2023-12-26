 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Bebek'i anarak Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Bebek'i anarak Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü hatırlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 1984 yılından itibaren maruz bırakıldığı zorunlu asimilasyonunun simgesi olan Türkan Bebek'in 39'uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma paylaşımı yaptı. Özel, Türkan Bebek'i ve Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü unutmayacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Bebek\'i anarak Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü hatırlattı
26.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 12:34
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan Türklerin totaliter rejime karşı mücadelesinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıl dönümünde anıyorum. Türkan Bebek'i de Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 1984 yılından itibaren maruz bırakıldığı zorunlu asimilasyonunun simgesi olan Türkan Bebek'in 39'uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bulgaristan'da 1984 yılından itibaren kimlikleri yok sayılan Türklerin totaliter rejime karşı mücadelesinin sembolü olmuş 18 aylık Türkan Bebek'i katlinin yıldönümünde anıyorum. Türkan Bebek'i de, Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü de unutmayacağız!"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Bulgaristan, Bebek, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Bebek'i anarak Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü hatırlattı - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Bebek'i anarak Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement