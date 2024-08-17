CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyayı kazanan ve bize büyük bir gurur yaşatan 20 yaş altı kadın milli takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.