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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.

Derneğin Beyoğlu'ndaki İstanbul Şubesi'nde çiçekle karşılanan Özel, derneğin defterine yazdığı, "Tüm hizmet ve katkıların en iyilerine layık olan tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize minnet ve saygılarımızla... CHP Genel Başkanı Özgür Özel." şeklindeki notu okudu.

Özel ve beraberindeki heyet daha sonra şehitlerin fotoğraflarının asılı bulunduğu odayı gezdi, Şube Başkanı Önder Çelik'ten bilgi aldı.

Çelik, ziyaret kapsamında Özel'e, üzerinde "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" yazılı, ay yıldızlı bir plaket takdim etti.

Özel'e eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na ise "onursal üyelik" belgesi verildi.

Bir bölümü basına kapalı ziyarette, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer aldı.