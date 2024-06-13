CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.

13.06.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.

Derneğin Beyoğlu'ndaki İstanbul Şubesi'nde çiçekle karşılanan Özel, derneğin defterine yazdığı, "Tüm hizmet ve katkıların en iyilerine layık olan tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize minnet ve saygılarımızla... CHP Genel Başkanı Özgür Özel." şeklindeki notu okudu.

Özel ve beraberindeki heyet daha sonra şehitlerin fotoğraflarının asılı bulunduğu odayı gezdi, Şube Başkanı Önder Çelik'ten bilgi aldı.

Çelik, ziyaret kapsamında Özel'e, üzerinde "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" yazılı, ay yıldızlı bir plaket takdim etti.

Özel'e eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na ise "onursal üyelik" belgesi verildi.

Bir bölümü basına kapalı ziyarette, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer aldı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti - Son Dakika


17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
15:52 AK Parti’den Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik sözlerine tepki: Bu bir siyasi saldırganlıktır AK Parti'den Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine tepki: Bu bir siyasi saldırganlıktır
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya’da Gazze vurgusu: Ateşkes kağıtta kalmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'da Gazze vurgusu: Ateşkes kağıtta kalmamalı
16:09 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul’a geldi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi
15:47 Dr. Ender Saraç’ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti Dr. Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 18:59:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement