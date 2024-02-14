CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı için çağrıda bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'yi kucaklamak için yola çıkıyoruz... Türkiye İttifakı" notuyla bir video paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak tartışmasına çözüm olarak gündeme getirdiği "Türkiye İttifakı" ile ilgili bu akşam X hesabından bir paylaşım yaptı. Özel'in "Türkiye'yi kucaklamak için yola çıkıyoruz... Türkiye İttifakı" notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Biz, Türkiye ittifakıyız. Biz, Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz."