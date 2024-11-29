CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Ziyaret Ediyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

29.11.2024 08:45  Güncelleme: 08:50
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

CHP Lideri Özgür Özel ve beraberindekiler, iki araçla saat 08.15'te Silivri Cezaevi'ne geldi. Özgür Özel'in, Ahmet Özer ile görüşmesi devam ediyor.

KRİZE NEDEN OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında Ahmet Özer ile görüşemediklerini ifade etmiş; "Artık bir rezaleti ifşa etmenin de zamanı geldi. Ahmet Özer, tutuklandığı gün Adalet Bakanlığı'na yazı yazdık. Normalde milletvekilleri istedikleri anda ve bekletilmeksizin tutuklu ve hükümlülerle görüşürler. Buna, suç terörse, Adalet Bakanlığı'nın bilgisiyle maddesi var. Bugüne kadar, kim için başvuru yapsak ilk günden yazı giderdi. 28 gündür CHP'nin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, Ahmet Özer ile görüşme evrakına yanıt vermiyorlar. Adalet Bakanı'nı defalarca aradım. 'Bu haftayı çıkaralım, pazartesiyi görelim' dedi her seferinde. 1 aydır o pazartesi gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özel'e verdiği yanıtta "İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin. Öyle cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, yargı mensuplarına yok giyotindir yok FETÖ imamıdır diyerek izin istenmez" demişti.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, 30 Ekim'de "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve yerine de kayyum atanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'i Ziyaret Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Ziyaret Ediyor - Son Dakika

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