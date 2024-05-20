CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, EŞİK temsilcileriyle görüştü

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Eşitlik İçin Kadın Platformunun (EŞİK) temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, EŞİK platformunun temsilcileri, CHP Genel Merkezi'nde, Nazlıaka ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'i ziyaret etti. Daha sonra Nazlıaka ve beraberindekiler, Özel ile görüştü.

Heyet, Özel'e, "9. Yargı Paketi içerisinde yer alan 'etki ajanlığı', evli kadınların kendi soyadlarını kullanma hakkı, 6284 sayılı şiddeti önleme yasasının tek yaptırımı olan zorlama hapsinin işlevsizleştirilmesi ve iktidarın yeniden gündeme getirdiği yeni Anayasa yapılması" konularındaki görüşlerini sundu.

Özel de "Evli kadının soyadı konusunda size tam destek vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırırken 6284'e sığındılar, şimdi onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Sırada boşanan kadının nafaka hakkı var. Esas hedeflerinde ise Medeni Kanun var. Eşitlik konusunda partimiz çok ciddi bir adım attı. Gölge kabinenin yarısını kadınlar oluşturuyor, yerel yönetimlerde kadın sayısını artırdık. Önümüzdeki dönemde kadın temsil oranını daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

9. Yargı Paketi'nde yer alan "etki ajanlığı" konusuna da değinen Özel, "Bu düzenlemeyle propaganda yapmayı dahi suç haline getiriyorlar. Bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

EŞİK heyetinin, "Anayasa konusunda müzakere dahi yapılmamalıdır" talebine Özel, "Bu bakış açısını çok önemsiyorum. Mevcut Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa yapılmaz. Erdoğan'ın gündeminde Anayasa var. Benim gündemimde ise Anayasa'ya harfiyen uyulması var. İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshedenlerle yeni bir Anayasa konuşmak zaman kaybı olur." karşılığını verdi.

Görüşmenin sonunda EŞİK Platformu, Özel'e, 9. Yargı Paketi, Anayasa tartışmaları, "mor, yeşil kamucu ekonomi" ve yerel yönetimlerde "eşitlik" konusunda görüşlerini içeren bir dosya sundu.