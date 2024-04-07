CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK'ya gitti

Hatay'da mazbatanın AKP'nin adayına verilmesini protesto etmek için Yüksek Seçim Kurulu'na giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurul Başkanı Ahmet Yener ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı parti yöneticeleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu'na gitti.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Özel'i makam odasının kapısında karşıladı, beraberindeki parti yöneticeleri ve Yavaş ile bir süre görüştü.
Görüşmenin ardından CHP yöneticileri açıklama yaptılar.
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