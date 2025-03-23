CHP Genel Merkezi'nde Türk Bayrakları Asıldı

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne, Genel Başkan Özgür Özel'in tüm vatandaşlara "Bayrağınızı asın sandığa koşun" açıklamasının ardından bugün saat 08.00'de başlayacak cumhurbaşkanı adayı ön seçimi öncesinde Türk bayrakları asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin yaptığı "Tüm vatandaşlarımızı hangi partiden olursa olsun, bizi birleştiren Ata'mıza ve onun yadigari ay yıldızlı al bayrağımıza sahip çıkarak evlerine bayrak asmaya ve yarın sandık başına koşmaya davet ediyorum. Bayrağınızı asın, sandığa koşun. Seçin ve tarihe geçin" açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrakları asıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün de Genel Merkez'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Darbeye teslim olmayacağız" yazılı pankart asılmıştı.