CHP Giresun'dan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Giresun'dan Özgür Özel'e Destek

CHP Giresun\'dan Özgür Özel\'e Destek

CHP Giresun İl Örgütü, Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı ve kararlılık vurgusu yaptı.

05.05.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN) - CHP Giresun İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Bizler bir santim eğilmeyiz, bizler bu yapılanlar karşısında da sinmeyiz. Bizler ne bir adım geri atarız ne de bir kelime eksik konuşuruz. Bilinsin ki; bu ülkede artık korku değil sandık konuşacak, saray değil halk kazanacak" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırı, CHP Giresun İl Örgütü ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Tarihi Fındık Pazarı mevkiinde CHP İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan saldırının şahsi değil, siyasi bir amaca hizmet ettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bir katilden, bir provokatörden medet umanlara ve bize had bildirmeye çalışanlara şunu söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partililer telef olmak için değil, halk için mücadele etmeye taliptir. Bizler bir santim eğilmeyiz, bizler bu yapılanlar karşısında da sinmeyiz. Bizler ne bir adım geri atarız ne de bir kelime eksik konuşuruz. Bilinsin ki; bu ülkede artık korku değil sandık konuşacak, saray değil halk kazanacak.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır!

Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta 'ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur.

Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor.

19 Mart'ta, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin, cenaze töreninde ulaştığı nokta, iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahküm etmeye çalışanlara sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez!"

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Giresun'dan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:37:46. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Giresun'dan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.