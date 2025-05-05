CHP Giresun\'dan Özgür Özel\'e Destek

(GİRESUN) - CHP Giresun İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Bizler bir santim eğilmeyiz, bizler bu yapılanlar karşısında da sinmeyiz. Bizler ne bir adım geri atarız ne de bir kelime eksik konuşuruz. Bilinsin ki; bu ülkede artık korku değil sandık konuşacak, saray değil halk kazanacak" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik fiziksel saldırı, CHP Giresun İl Örgütü ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Tarihi Fındık Pazarı mevkiinde CHP İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan saldırının şahsi değil, siyasi bir amaca hizmet ettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bir katilden, bir provokatörden medet umanlara ve bize had bildirmeye çalışanlara şunu söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partililer telef olmak için değil, halk için mücadele etmeye taliptir. Bizler bir santim eğilmeyiz, bizler bu yapılanlar karşısında da sinmeyiz. Bizler ne bir adım geri atarız ne de bir kelime eksik konuşuruz. Bilinsin ki; bu ülkede artık korku değil sandık konuşacak, saray değil halk kazanacak.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır!

Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta 'ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur.

Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor.

19 Mart'ta, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin, cenaze töreninde ulaştığı nokta, iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahküm etmeye çalışanlara sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez!"