CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda Erdoğan için ayağa kalkmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda Erdoğan için ayağa kalkmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu\'nda Erdoğan için ayağa kalkmayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda, yarın yeni yasama yılı için TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenecek özel oturumda, CHP Grubu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamaması kararı alındı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda, yarın yeni yasama yılı için TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenecek özel oturumda, CHP Grubu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamaması kararı alındı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda, yarın TBMM'de gerçekleştirilecek 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı programları değerlendirildi. ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'daki özel oturuma ve akşam düzenlenecek resepsiyona katılacak.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yapmak üzere salona daveti sırasında CHP Grubu'nun tavrının ne olacağı da değerlendirildi. Alınan bilgilere göre CHP Grubu, Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişinde ayağa kalkmayacak.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiRecep Tayyip ErdoğanKemal KılıçdaroğluTbmm Genel KuruluGüncelSon Dakika

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
17:49
Hakemler soruşturmasında şoke eden dijital bulgu WhatsApp’ından çıktı
Hakemler soruşturmasında şoke eden dijital bulgu! WhatsApp'ından çıktı
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:39:41. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda Erdoğan için ayağa kalkmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei