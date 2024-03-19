CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Konyaaltı\'nda seçim çalışmalarına devam ediyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim çalışmaları kapsamında Antalya Konyaaltı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başarır, "31 Mart'ta o maskeyi kaldırdığınız zaman Şevki Yılmaz çıkacak. Tütüncü, ilçe adayları o kadar güzel oynuyorlar ki. Bunların Atatürk'le, Cumhuriyetle, laiklikle hiçbir alakası yok. 31 Mart'a kadar yüzlerini saklayacaklar, ondan sonra burayı tarikatların yuvası yapacaklar. Razı mısınız? Antalya bizim için kıymetli. Akdeniz'in en güzel yerinde tüm heybetiyle duruyor. Burayı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğiz. Asla vermeyeceğiz" dedi.
CHP'li Başarır, partisinin Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete CHP Antalya Milletvekilleri; Aliye Coşar, Mustafa Erdem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Konyaaltı ilçe başkanı Demet Gündüz, CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan, ilçe başkanları, belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Başarır, seçim ofisi önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.
Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilçe belediye başkanı iken Konyaaltı'yı geliştirdiğini ve Konyaaltı'nın büyüdüğünü belirtti. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Konyaaltı'nı kazanacaklarını vurgulayan Başarır, şöyle konuştu: "Kazanıyoruz. Yetiyor mu, hayır. Bu sefer yüzde 66'nın üzerine çıkmak zorundayız burada. Bu bizim Antalya'ya, Konyaaltı'na, Türkiye'ye olan borcumuz."
Aday belirleme sürecine ilişkin konuşan Başarır, "Türkiye'nin her yerinde tecrübeli abilerimizi aday yaptık, meslek odaları temsilcilerini yaptık ama gençleri de aday yaptık. Bugün Bodrum'da 1994 doğumlu bir mimar kardeşimiz aday oldu. İşte Cem Kotan, buradan oldu. Yozgat'ta 29 yaşında bir kardeşimiz de seçimi kazanacak" dedi.
AKP'Lİ ADAYLARA SERT TEPKİ
Başarır, adaylarla ilgili her dönem tartışmaların olduğunu belirtti. Başarır, şöyle konuştu: "Artık bu tartışmayı bir kenara bırakacağız. Bakın burada, 31 Mart'a kadar Cumhuriyet maskesi ile gezen bir parti ve adayları var. 31 Mart'ta o maskeyi kaldırdığınız zaman Şevki Yılmaz çıkacak. Tütüncü, ilçe adayları o kadar güzel oynuyorlar ki. Bunların Atatürk ile Cumhuriyet ile laiklikle hiçbir alakası yok.31 Mart'a kadar yüzlerini saklayacaklar, ondan sonra burayı tarikatların yuvası yapacaklar. Razı mısınız?"
"ANTALYA CHP'DE DİYE YATIRIM YAPMAYAN..."
İktidarın Antalya ve yatırım sözlerini yan yana kullanıldığını oysa Antalyalıların 74 milyar vergi ödeyip 7 milyar yatırım aldığını anlatan Başarır, "Yani 10 vermiş 1 almış. Antalya'da da her 10 kişiden biri bunlara oy vermeli. Antalya CHP'de diye yatırım yapmayan, kör bakan bu adamlar, şimdi çıkmış bu adaylarla burayı kazanacak. Buna izin vermeyeceğiz. Antalya bizim için kıymetli. Akdeniz'in en güzel yerinde tüm heybetiyle duruyor. Burayı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğiz. Asla vermeyeceğiz" diye konuştu.
"CEM KOTAN'A, MUHİTTİN BÖCEK'E GÜVENİYORUZ"
CHP'li Başarır, CHP'nin Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'a güvendiklerini vurguladı. Başarır, "Konyaaltı bizim gözbebeğimiz. Bizim için çok önemli. Türkiye'nin her yerinde bu sefer daha genç adaylarla yola devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Cem. Ona güveniyoruz, ona inanıyoruz. Şunu herkes bilsin; düşünerek, araştırarak, hesaplayarak adaylaştırdık. Bu sebeple bir kez daha söylüyorum; Cem'e güveniyoruz, Muhittin Böcek başkana güveniyoruz. Konyaaltı'na güveniyoruz ve herkesi sandığa bekliyoruz" dedi.
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