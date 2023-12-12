 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası sahada darbedilen hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başarır, Meler'e desteklerini ileterek, hakemliği bırakmamasını rica etti. Ziyarete CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve eski hakem Selçuk Dereli de katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakem Halil Umut Meler\'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
12.12.2023 - 22:11,
Abone Ol

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başarır, dün akşam yönettiği Ankaragücü- Rizespor maçı sonrası sahada darbedilen hakem Meler'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başarır, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Başarır, Meler'den hakemliği bırakmamasını rica ettiklerini belirterek "Eğer birileri bırakacaksa bu, Halil Umut değil. Bu; sporda, sanatta, siyasette Vandallık yapan kişi ve kurumlardır." dedi.

Meler'in Türkiye, FIFA ve UEFA için gurur vesilesi olduğunu, görevini iyi yaptığını ifade eden Başarır, hiçbir alanda şiddet istemediklerini vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve eski hakem Selçuk Dereli de ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Halil Umut Meler, Umut, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika


22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak

Son Dakika
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement