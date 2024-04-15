CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz\'ü ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ben hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Tek suçu 30 yıl sonra yüzde 50 ile Kepez'i kazanmak. Üzülmek yok, hiç üzülmedik; haklılar, namuslular, dürüstler çile çekse de, zulme uğrasa da günün sonunda her zaman kazanan olur. Biz başkanımızın yanındayız." dedi.
CHP heyeti, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyarette; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar ile Antalya İl Başkanı Nail Kamacı bulundu.
Ziyaret sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Başarır, "Çile çekse de, zulme uğrasa da namuslular günün sonunda her zaman kazanan olur. Her zaman olduğu gibi bu kararı verenler utanacak. O, onuruyla Kepez Belediye Başkanı olarak göreve devam edecek" diye konuştu.
CHP'li Başarır şunları söyledi:
"Gayet metanetli, suçsuz, güçlü, onurlu bir insanın duruşunu orada sergiliyor. Grubum adına size söz veriyorum, burada çok fazla kalmayacak. Her zaman olduğu gibi bu kararı verenler utanacak. O, onuruyla Kepez Belediye Başkanı olarak göreve devam edecek. Burada bir gün, iki gün, üç gün kalmış hiç önemli değil. Biz bir Genelkurmay Başkanı'nı, idam cezası olsa idam edecek duruma gelmiş bir ülkenin adalet sisteminin içinde yaşamak zorunda kalan yurttaşlarız maalesef. Ben hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Tek suçu 30 yıl sonra yüzde 50 ile Kepez'i kazanmak. O da bir suç değil; Cumhuriyet Halk Partisi, Kepez ve Antalya için bir onur. Sizden ricam, dimdik ayakta duralım. Üzülmek yok, hiç üzülmedik; haklılar, namuslular, dürüstler çile çekse de, zulme uğrasa da günün sonunda her zaman kazanan olur. Biz başkanımızın yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir belediye başkanımızı bir gün bile kimseye teslim etmeyiz. Adalet, hak yerini bulacak."
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