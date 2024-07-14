CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit\'in semt pazarı ziyaretine katıldı

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(MERSİN) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki semt pazarı ziyaretine katıldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Başkan Özyiğit ile Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki pazar esnafını ziyaret ederek; esnafa kolaylıklar diledi vatandaşların sorunlarını dinledi.

Başkan Özyiğit, "Vatandaşlarımızla birebir temas kurmak, onların taleplerini ve sorunlarını dinlemek bizim önceliğimiz. Yenişehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bugün burada aldığımız geri bildirimler, her zaman olduğu gibi çalışmalarımızı şekillendirmede bizlere yol gösterecek" dedi.