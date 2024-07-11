CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kadın Cinayetleri ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi

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(TBMM)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istemiyle önerge verdi.

Günaydın, TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren kadınlar aleyhine belirgin bir ayrım olduğunu vurguladı. Kadınlara yönelik ayrımcılığın kadınların sosyal statüsünde ve topluma katılımında sistemli ve bilinçli bir şekilde hızla geri gidiş yaşanmasına yol açtığını ifade eden Günaydın, İstanbul Sözleşmesi'ne değindi. Türkiye'nin 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeyi ilk uygulayan ülkelerden olduğunu anımsatan Günaydın, ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin 1 Temmuz 2021'den itibaren sözleşmeden çekildiğini kaydetti. Günaydın, "2021 yılından bu yana durdurulamayan kadına şiddet ve şüpheli kadın cinayetleri daha da artarak yaşanmaya devam etti. 2021 yılında 280, 2022'de 334, 2023'de 424 kadın öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Günaydın, erkek egemen, cinsiyetçi, ayrımcı politikalara son verilmesi, anayasal hakların ve hukuki kazanımları tehdit eden, toplumsal kazanımları geriye götürmek isteyen anlayışlara karşı önem alınması, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetin durdurulması için gerekli tedbirlerin alınması ve yargı sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.