CHP Hatay Milletvekili: Hatay'da Konut Sorunu Devam Ediyor

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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Bir yıl içinde tüm konutları bitireceğiz" sözünüze rağmen, Hatay'da sadece 10 bin 800 konutun kurası çekildi. Elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece, bu konutlar da gerçek bir çözüm sunmuyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Hatay'ın sorunlarına ilişkin konuşma yapan Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da bir yıl içinde tüm konutların yapımının tamamlanacağı sözünün gerçekleşmediğini ve şu anda Hatay'da sadece 10 bin 800 konutun kurasının çekildiğini ifade etti.

Kara, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Havalimanı konusunda da durum vahim. 2025'e kadar ikinci pist vaadi veriliyor ancak ortada retorikten başka bir şey yok. İskenderun sahilindeki çökme ciddi sorunlar oluşturuyor. Mühendislik ve bilimsel uzmanlığa ihtiyaç duyulmasına rağmen, yetkililer bu konuda somut adımlar atmıyor.

"Sorunların çözümü için samimi ve etkili bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz"

Mücbir sebep konusunda ise adaletli bir yaklaşım bekliyoruz. Van Depremi sonrası yapılan yasal düzenlemelerde esnaf ve KOBİ'ler için kolaylıklar sağlanırken, Hatay'daki işletmeler için benzer bir adım atılmıyor. Teminat ve rasyo zorunluluğu işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bu sorunların çözümü için samimi ve etkili bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz. Hatay halkı, vaatlerin ötesinde somut adımlar bekliyor."