CHP Hatay Milletvekili: Hatay'da Konut Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Hatay Milletvekili: Hatay'da Konut Sorunu Devam Ediyor

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hatay'da bir yıl içinde tüm konutların bitirileceği sözünün gerçekleşmediğini ve sadece 10 bin 800 konutun kurasının çekildiğini belirtti. Kara, ayrıca Hatay'da havalimanı ve sahil çökmesi gibi sorunların da çözüme kavuşturulmadığını ifade etti ve sorunların çözümü için samimi ve etkili bir iş birliği çağrısında bulundu.

25.07.2024 21:27
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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Bir yıl içinde tüm konutları bitireceğiz" sözünüze rağmen, Hatay'da sadece 10 bin 800 konutun kurası çekildi. Elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece, bu konutlar da gerçek bir çözüm sunmuyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Hatay'ın sorunlarına ilişkin konuşma yapan Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da bir yıl içinde tüm konutların yapımının tamamlanacağı sözünün gerçekleşmediğini ve şu anda Hatay'da sadece 10 bin 800 konutun kurasının çekildiğini ifade etti.

Kara, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Havalimanı konusunda da durum vahim. 2025'e kadar ikinci pist vaadi veriliyor ancak ortada retorikten başka bir şey yok. İskenderun sahilindeki çökme ciddi sorunlar oluşturuyor. Mühendislik ve bilimsel uzmanlığa ihtiyaç duyulmasına rağmen, yetkililer bu konuda somut adımlar atmıyor.

"Sorunların çözümü için samimi ve etkili bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz"

Mücbir sebep konusunda ise adaletli bir yaklaşım bekliyoruz. Van Depremi sonrası yapılan yasal düzenlemelerde esnaf ve KOBİ'ler için kolaylıklar sağlanırken, Hatay'daki işletmeler için benzer bir adım atılmıyor. Teminat ve rasyo zorunluluğu işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bu sorunların çözümü için samimi ve etkili bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz. Hatay halkı, vaatlerin ötesinde somut adımlar bekliyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Hatay Milletvekili: Hatay'da Konut Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika

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