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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hataylı depremzedelere yönelik sözlerini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hataylı depremzedelere yönelik sözlerini eleştirdi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hataylı depremzedelere yönelik sözleri için, 'Kamunun kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde vatandaşlara, yurttaşlara dağıtmadığınızı kendi ağzınızla itiraf ettiniz. Bu Hatay'a bakmadığınızın gözlerinizi kapattığınızın resmen itirafıdır' dedi.

04.02.2024 14:00  Güncelleme: 14:11
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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hataylı depremzedelere yönelik sözleri için, "Kamunun kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde vatandaşlara, yurttaşlara dağıtmadığınızı kendi ağzınızla itiraf ettiniz. 'Bizden olursanız bize oy verirseniz, hizmet gelir' demek istediniz. Bu Hatay'a bakmadığınızın gözlerinizi kapattığınızın resmen itirafıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda,, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" diye konuşması muhalefetin tepkisine neden oldu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini eleştirerek, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yurttaşlarımızın bu konudaki kaygılarını dün kendi ağzıyla itiraf edilmiş oldu. Buradan soruyoruz, 22 yıllık AK Parti iktidarı, kamunun kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde vatandaşlara, yurttaşlara dağıtmadığınızı kendi ağzınızla itiraf ettiniz. 'Bizden olursanız bize oy verirseniz, hizmet gelir' demek istediniz. Bu Hatay'a bakmadığınızın gözlerinizi kapattığınızın resmen itirafıdır. Biz siyasi aidiyet duygusundan arınmış bir şekilde hizmet istediğimizi her fırsatta sizlere ilettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şantajına asla boyun eğmeyeceğiz.

"HATAY HALKI SİZE 31 MART'TA GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEKTİR"

Hatay'da 260 bine yakın konut ihtiyacımız var. Dün daha 7 bin küsür konutun kurasını çektiniz. İki ay sonra 75 bin. Yıl sonunda 200 bin adet konut diyorsunuz. Siz depremin akut döneminde de '1,5 yıl içerisinde 300 bin konut teslim edeceğiz' demiştiniz. O bakımdan biz, bize verilen sözlere değil, eylemelere… Somut unsurlar üzerinden konuşmak istiyoruz. Hatay halkı size 31 Mart'ta gereken cevabı sandıkta verecektir."

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Hataylı depremzedelere yönelik sözlerini eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hataylı depremzedelere yönelik sözlerini eleştirdi - Son Dakika


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