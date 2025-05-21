CHP, Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Kurdu

(ANKARA) - CHP, belediyelere ait hayvan bakımevlerini yerinde incelemek, bakımevlerindeki hijyen, beslenme ve rehabilitasyon standartlarını gözlemlemek amacıyla Genel Merkez bünyesinde Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurdu. Komisyonun başkanlığına İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir getirildi.

CHP, belediyelerine ait hayvan barınaklarındaki faaliyetleri denetlemek üzere, "Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" kurdu. Komisyonun başkanlığına İsatnbul Milletvekili Nimet Özdemir getirildi. Özdemir başkanlığındaki komisyon, CHP'li belediyelere ait hayvan bakımevlerini yerinde inceleyerek; sokak hayvanlarının yaşam koşullarını, bakımevlerindeki sağlık, hijyen, beslenme ve rehabilitasyon standartlarını gözlemleyecek. Elde edilen bulgular düzenli raporlar halinde ilgili kurullarla paylaşılacak. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilecek ve belediyelerin bu alandaki hizmet kalitesini artıracak rehber dökümanlar hazırlanacak.

CHP tarafından komisyona ilişkin yapılan bilgilendirmede, hayvan hakları alanında uzman kişilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından da destek alacak komisyonun bilimsel ve etik temelli bir yaklaşım çerçevesinde politika geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi. Komisyonun CHP'li belediyelerde örnek bir standart oluşturmayı ve bu anlayışın Türkiye geneline yayılmasını sağlamayı hedeflediği kaydedilirken "CHP, her canlının yaşam hakkını savunmaya, sokakta yaşayan dostlarımız için sorumluluk almaya kararlılıkla devam edecek" ifadeleri yer aldı.