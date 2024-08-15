CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu - Son Dakika
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CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu

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CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye dava açtı.

15.08.2024 16:20  Güncelleme: 16:46
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(ANKARA) - CHP, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Anayasa Mahkemesi'ni Yasaya yönelik yürürlüğün durdurulması ve iptali kararını gecikmeksizin vermeye davet ediyoruz" dedi.

Kamuoyunda "ötanazi yasası" olarak da bilinen sokak hayvanları yasasının 2 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinin ardından CHP kanunun iptali için AYM'nde dava açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra kanunu AYM'ye götüreceklerini söylemişti. CHP, iptal başvurusunu bugün yaptı. CHP'den milletvekillerinin katıldığı heyet, AYM'nin önünde sürece ilişkin basın açıklaması yaptı. Hayvan hakları savunucuları da CHP'nin basın açıklamasına katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'nin önünde yaptığı açıklamada,  19 maddelik yasanın yürütme maddeleri dışındaki 16 maddesine iptal başvurularının gerekçelerini paylaştı. AK Parti'nin bu yasadaki tutumunun vatandaşlar ile belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratacağını vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

"Sözü edilen sorumlulukları üstlenmekten kaçınan, yurttaşlar arasında ve yurttaşlarla belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratmaya yönelik iktidar partisi tutumu, konuyu teknik, mesleki ve vicdani bir alan olmaktan çıkarmış, sosyolojik ve siyasi bir sorun alanına doğru sürüklemiştir.

Anayasa Mahkemesi'ni mümkün olan en ivedi biçimde toplanarak Yasaya yönelik öncelikle yürürlüğün durdurulması ve her halükarda iptali kararını gecikmeksizin vermeye davet ediyoruz. İptal kararı sonrası TBMM tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla güvenli sokaklarda çocuklarımızın ve hayvanlarımızın tarihsel müktesebatımıza uygun biçimde birlikte ve barış içinde yaşayacağı bir düzenlemeyi gerçekleştirme görev ve sorumluluğu ile karşı karşıya olacaktır.

4 milyon sokak köpeği varlığını ifade eden yasa gerekçesine karşı yalnızca 100 bin hayvanı alabilecek barınak kapasitesi veri iken, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesini öngören ve tüm hayvanların yakalanarak barınaklarda tutulmasını hedef koyan bir düzenlemenin geçiş hükmü barındırmaması iyi niyet ile açıklanamaz.

Yasa'nın TBMM'de geçmesiyle Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sokak köplerine yönelik vahşet görüntüleri kamuoyunun vicdanını derinden yaralamaktadır. İptal kararı sonrası TBMM tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla güvenlikli sokaklarda çocuklarımızın ve hayvanlarımızın tarihsel müktesebatımıza uygun biçimde birliikte ve barış içinde yaşayacağı bir düzenlemeyi gerçekleştirme göre ve sorumluluğu ile karşı karşıya olacaktır."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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