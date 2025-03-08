CHP Heyeti Manavgat Belediyesi'ni Ziyaret Etti

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır'ı makamında ağırladı.

Kara, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Çorabatır, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Akseki İlçe Başkanı Mehmet Arif Göğüş, CHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Mehmet Türken Eren ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerini konuk etti.

Buluşmada, ilçenin mevcut durumu, belediye hizmetleri ve bölgesel sorunlar ele alındı.

İl Başkanı Nail Kamacı, CHP'nin yerel yönetimlerde halka dokunan ve toplum yararına projelere önem verdiğini belirterek, Manavgat Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Kamacı, "Manavgat, doğası, turizmi ve ekonomik potansiyeliyle Antalya'nın en önemli ilçelerinden birisi. Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara'nın göreve geldiği günden bu yana gösterdiği çaba ve hayata geçirdiği projeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşarak, belediye olarak yürütülen projeler ve geleceğe yönelik hedeflere ilişkin konuklarını bilgilendirdi. Kara, "Manavgat'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın ihtiyaçlarına öncelik veriyoruz. Çevre düzenlemeleri, altyapı projeleri ve sosyal destek hizmetleri konusunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nail Kamacı, CHP olarak yerel yönetimlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Belediyelerimiz halkın en yakınındaki kurumlardır ve bizler de onların daha iyi hizmet verebilmesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.