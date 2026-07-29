CHP-İDH\'den Kılıçdaroğlu\'na Tepki

(ANKARA) - CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Kunter Öymen, mutlak butlan kararının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "CHP'den YENİ Parti'ye geçenlerin yeniden CHP'ye dönebilmeleri ve CHP'de bütünleşmenin yeniden sağlanabilmesi için, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan yönetimine karşı iki cephede birden mücadele verilmesi gerektiği için İDH üyelerinin yaklaşık yüzde 60'ı, CHP'nin içinde kalma kararı almışlardır" dedi.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi (İDH) Kurucusu ve Sözcüsü Örsan Kunter Öymen, CHP'deki son gelişmeler ve YENİ Parti'nin kurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öymen, şunları kaydetti:

"CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, varlığını ve çalışmalarını, "www.chpilkedemokrasi.org" adresli web sitesinde ifade edilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir. AKP'nin kurduğu diktatörlük rejiminin ve bağımsızlığını yitiren yargının aldığı 'mutlak butlan' kararı ve onunla işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kesinlikle kabul edilebilir değildir. CHP-İDH'nin Kılıçdaroğlu yönetimine karşı mücadelesi, 2023'teki 38'inci Olağan Kurultay sürecinde olduğu gibi, kaldığı yerden devam edecektir.

"YENİ PARTİ'YE GEÇMEMEK KONUSUNDA BAĞLAYICI BİR KARAR ALNMAMIŞTIR"

CHP'den istifa edip etmemek ve YENİ Parti'ye geçip geçmemek konusunda CHP-İDH içinde bağlayıcı bir grup kararı alınmamıştır; herkes kendi özgür iradesine göre hareket edecektir. CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen CHP-İDH üyeleri, CHP'ye dönmek üzere geçici olarak YENİ Parti'ye geçtikleri için CHP İDH'de kalmaya devam edeceklerdir. CHP'de kalarak Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 'mutlak butlan' yönetimine karşı mücadele edecek olanlarla, YENİ Parti'ye geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'na ve mutlak butlan yönetimine karşı mücadele edecek olanların arasında, YENİ Parti'ye geçenlerin zamanı geldiğinde CHP'ye geri dönmelerinin sağlanabilmesi için, yapıcı ve dayanışmacı bir diyaloğun sağlanmasına özen gösterilecektir.

"İKİ CEPHEDE MÜCADELE İÇİN İDH'NİN YÜZDE 60'I CHP'DE KALACAKTIR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan yönetimine karşı olağan kurultay sürecinde genel başkan, Parti Meclisi, il ve ilçe yönetimi adaylarının çıkartılması ve önümüzdeki CHP olağan kurultayında mücadele verilmesi amacıyla CHP-İDH'nin içinden ve dışından olup kamuoyunda tanınmış CHP üyesi kişilerden oluşan bir komitenin/komisyonun oluşturulması konusunda çalışmalar başlatılacaktır. CHP'den YENİ Parti'ye geçenlerin yeniden CHP'ye dönebilmeleri ve CHP'de bütünleşmenin yeniden sağlanabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan yönetimine karşı hem CHP'nin içinde hem de CHP'nin dışında, iki cephede birden mücadele verilmesi gerektiği için CHP İDH'nin Kurucusu ve Sözcüsü Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen ve CHP-İDH üyelerinin yaklaşık yüzde 60'ı, CHP'nin içinde kalarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan yönetimine karşı mücadele etmek kararı almışlardır."