CHP Iğdır Lideri'nden Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika
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CHP Iğdır Lideri'nden Saldırıya Sert Tepki

CHP Iğdır İl Başkanı Kaylan, Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve demokrasiye saldırı olduğunu söyledi.

05.05.2025 17:21
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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- CHP Iğdır İl Başkanı Öztürk Kaylan, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu menfur saldırının barış, kardeşlik ve demokrasi talebini yükselten bir siyasetçinin cenaze töreni sonrasında yapılmış olması, şiddeti asla onaylamayan milletimizin ortak değerlerine de hakarettir" dedi.

Kaylan, bir grup partiliyle birlikte, Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, Özel ve aziz millete geçmiş olsun dileklerini sunduklarını" bildirdi ve şunları kaydetti:

"Bu saldırı aynı zamanda ülkemizin demokrasisine yapılmış alçakça bir saldırıdır. Bu menfur saldırının barış, kardeşlik ve demokrasi talebini yükselten bir siyasetçinin cenaze töreni sonrasında yapılmış olması, şiddeti asla onaylamayan milletimizin ortak değerlerine de bir hakarettir. Bu zihniyet şiddete, nefret söylemine ve sindirmeye dayalı bir siyaset anlayışıdır. Demokrasi, barış ve hoşgörü ilkelerini benimsemiş bir siyasi geleneğin temsilcileri olarak her türlü şiddet ve tehdide karşı net tavrımızı sürdürmek, kamuoyunu kutuplaştırmaya çalışan karanlık odakları ifşa etmek, hukukun üstünlüğü çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıdır."

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Özgür Özel, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Şiddet, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Iğdır Lideri'nden Saldırıya Sert Tepki - Son Dakika

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