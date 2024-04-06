CHP İl Başkanının oğlu son yolcuğuna uğurlandı
Cenaze namazına Bakan Özhaseki ile Kılıçdaroğlu katıldı
KAYSERİ - Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile beraber CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu 32 yaşındaki Avukat Hüseyin Keskin hayatını kaybetti. Merhum Keskin; öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti'li ve CHP'li Milletvekilleri, belediye başkanları, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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