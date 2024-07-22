CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı Burdur'da Yapılacak - Son Dakika
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CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı Burdur'da Yapılacak

CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı Burdur\'da Yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 1-3 Ağustos günleri arasında Burdur'da yapılacak olan CHP il belediye başkanları toplantısında, et ve süt üretim sektörünün sorunları ele alınacak.

22.07.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Haber: İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP il belediye başkanları toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 1-3 Ağustos günleri arasında Burdur'da yapılacak.

CHP'nin il belediye başkanları toplantısı, 1-3 Ağustos günleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Burdur'da yapılacak. 1 Ağustos perşembe günü başlayacak program, Özel'in Burdur Belediye Başkanlığı ve CHP İl Başkanlığı ziyareti ve Bimttaş Göl Tesisleri'nde akşam yemeği ile devam edecek.

İkinci gün saat 09.00'da başlayacak toplantının açılış konuşmalarını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirecek. Program tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın sunumuyla devam edecek.

Program Türkiye  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı Kamil Özcan ve Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp'in konuşması, akıllı teknolojilerin belediyelerde kullanımı, il belediye başkanlarının durum değerlendirmesi, belediye tesislerine gezi ve akşam yemeği ile sürecek.

Program, 3 Ağustos cumartesi günü sona erecek.

TOPLANTIDA ET VE SÜT ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ELE ALINACAK

Edinilen bilgiye göre, toplantıda artan et ve süt fiyatlarının tüketiciye yansıması ve sektörün sorunları ele alınacak. Toplantıda belediye başkanlarının çalışmalarının ortaklaşması, dil birliğinin sağlanması da gündeme gelecek.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Burdur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı Burdur'da Yapılacak - Son Dakika

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