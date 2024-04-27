CHP İl Yönetimi, CHP Yumurtalık İlçe Başkanı'nın darbedilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP İl Yönetimi, CHP Yumurtalık İlçe Başkanı'nın darbedilmesine tepki gösterdi

CHP İl Yönetimi, CHP Yumurtalık İlçe Başkanı\'nın darbedilmesine tepki gösterdi

CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Yumurtalık ilçesinde CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu'nun darbedilmesine tepki gösterdi. Tanburoğlu, saldırının deniz kenarında faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. CHP il yönetimi, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok da saldırıyı kınadı.

27.04.2024 17:05
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CHP il yönetimi, CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu'nun darbedilmesine tepki gösterdi.

CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Soylu ve partililerle Yumurtalık ilçesinde plaj yakınlarında bir araya geldi.

Saldırının deniz kenarında faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Tanburoğlu, konuyla ilgili hukuki sürecin partinin il yönetimindeki avukatlarca başlatıldığını belirtti.

CHP Yumurtalık İlçe Başkanı Rüştü Soylu da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok da yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA

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