CHP, İmamoğlu'nun Siyasi Yasak Davası İçin Toplanıyor - Son Dakika
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CHP, İmamoğlu'nun Siyasi Yasak Davası İçin Toplanıyor

CHP, İmamoğlu\'nun Siyasi Yasak Davası İçin Toplanıyor

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı siyasi yasak davasını görüşmek üzere İstanbul'da bir araya geliyor. Toplantıda, İmamoğlu'na verilecek muhtemel bir yasak hakkında istişareler yapacaklar.

23.09.2024 15:59  Güncelleme: 16:00
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Haber: Gülara Subaşı

(ANKARA) - CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak talebiyle yargılandığı davayı görüşmek üzere, yarın İstanbul'da toplanıyor. Toplantıdan, kesin bir karar beklenilmemesi gerektiğini söyleyen CHP kurmayları, "Ekrem Bey'e bir siyasi yasak verilmesi, toplumsal bir infiale sebebiyet verir. O yüzden siyasi bir kararla, siyasi olarak mücadele etmek gerekir. Biz de tam bunun için toplanıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın, İstinaf Mahkemesi'nde incelemesi sürüyor. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş, bu cezanın sonucu olarak siyaset yasağı da gelmişti. Belli aralıklarla konu hakkında bir araya gelen CHP kurmayları, istinafta bekleyen karar için yarın bir kez daha toplanacak.

CHP Lideri Özel'in talimatıyla düzenlenen toplantıda CHP Genel Merkezi'nden temsilcilerin yanında İmamoğlu ve avukatları da bulunacak. Ankara'dan katılan heyette; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer alacak. Toplantı saat 13.00'de yapılacak. Özel, 24-26 Eylül ABD temasları dolayısıyla ABD'ye hareket edeceği için toplantıya katılamayacak.

"Ekrem Bey'e siyasi yasak verilmesi, toplumsal bir infiale sebebiyet verir"

Toplantıda davanın seyri, gelişmeler ve istinafın itirazı reddetmesi durumunda CHP'nin tutumu konuşulacak. CHP kurmayları, yapılacak toplantıya ilişkin, bu toplantıların yerel mahkeme sürecinden beri hep yapılan rutin bir şekilde yapıldığını söyledi. Davayı, "ülke gündemine oturacak bir dava" olarak niteleyen kurmaylar,  "Bizim olası durumlar için planlarımızın olması gerekiyor. O planlar için bir araya geliyoruz. Avukatlarımız zaten takip ediyor. Biz siyaseten ne yaparız, ne durumdayız, bunları konuşacağız. Bu iş, hukuki bir işten daha ziyade, siyasi bir iş. Siyaseten verilecek bir kararın tepkisinin de siyaseten olması gerekir. Ekrem Bey'e bir siyasi yasak verilmesi, toplumsal bir infiale sebebiyet verir. 'Ben seninle siyaseten baş edemedim. Hukuku maşa olarak kullanıyorum, yargıyı maşa olarak kullanıyorum' mesajıdır bu. O yüzden siyasi verilecek bir kararla, siyasi olarak mücadele etmek gerekir. Biz de tam bunun için toplanıyoruz" dedi.

Toplantının CHP İstanbul İl Başkanlığında olacağını kaydeden kurmaylar, "Genelde Ankara'da genel merkezde yapıyorduk. Ekrem Başkan da her toplantıya kısa da olsa katılıyordu. Bu sefer işimiz gereği İstanbul'da olacağımız için orada toplanacağız. Ekrem Başkan da katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurmaylar, yarınki toplantıdan kesin bir karara varılmayacağını belirtti. İstinaf mahkemesinin tavrına göre haraket edilmesi gerektiğini söyleyen CHP kurmayları, "Çıkacak kararı görmeden bir şey yapmak çok sağlıklı değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, İmamoğlu'nun Siyasi Yasak Davası İçin Toplanıyor - Son Dakika

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