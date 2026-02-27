CHP İstanbul'da Kayyum Duruşması Ertelendi

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına yönelik itirazlara ilişkin duruşma, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.

Gürsel Tekin ve arkadaşlarının CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasına karar veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının davanın reddine karar verilmesi yönündeki talebini reddetmişti. Kayyum kararının celse arasında yeniden değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 27 Şubat'a ertelemişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığını açıklamıştı.

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan kongre ile seçilen CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu sabah yapılan duruşmaya taraf avukatları katıldı. CHP avukatı Çağlar Çağlayan, dava konusu kongreden sonra iki ayrı kongre yapıldığını anımsattı, feri müdahale talebinde bulunarak şunları söyledi:

Çağlar Çağlayan: Konusuz kalmış davaya devam edilmesi hukuken bir sonuç doğurmadığından konusuz kalma kararı verilmelidir

"Gelinen aşamasında daha öncede belirtildiği üzere dava en az iki defa kongre yapılması ile konusuz kalmıştır, üstelik olağan kongreler süreci tamamlandığı için delege seçimleri de yapılmış ve il kongre delegeleri değişmiştir, konusuz kalmış davaya devam edilmesi hukuken bir sonuç doğurmadığından konusuz kalma kararı verilmelidir, il kongresinin tamamlanmış yeni il başkanının ve delegelerinin seçilmiş olması mahkemenizce daha önce verilmiş geçici heyet tedbirini siyasi hayatın işlevselliğini ortadan kaldırmaktan başka bir anlam taşımaması nedeni ile kendiliğinden fili olarak ortadan kaldırmaktadır, genel merkez çalışma ofisinde kendisini il başkanı olarak tanıtan kişinin siyasi hayatta da bir karşılığı bulunmamaktadır, mahkemeler hayattaki problemleri çözme yönünde kararlar alırlar bu atama kararı bizatihi problemi büyütmüş ve sanki siyasi parti içerisinde bir ikilik varmış gibi görüntü yaratmıştır, tedbirin kaldırılmasına yönelik talebimizi tekrar ederiz, bu ve benzer dosyalarda mutlak butlan halinin bulunmadığı yönündeki içtihatlar uzman görüşleri dosyaya kazandırılmıştır. Nitekim işbu dava hariç tüm davalarda tüm tedbir talepleri reddedilmiştir, bu konuya ilişkin açılan ceza davalarında da tartışmasız olarak butlan haline bir delil olacak bir kamt dosyaya sunulmamıştır, davanın bu şekilde sürdürülmesi hali hazırda var olan derdest dosya bakımında da yine HMK'nun hilafina bir ikilik doğurmaktadır, daha önceki tüm beyanlarımızın tekrarı ile öncelikle feri müdahale talebinin kabulüne ardından tedbirin kaldırılmasına, dosyanın daha önce açılmış dosya ile birleştirilmesine, aksi durunda davanın reddine karar verilmesini talep ederiz"

Mahkeme, feri müdahale taleplerine ilişkin dilekçenin davacı tarafa tebliğine karar vererek, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Neler olmuştu?

45. Asliye Hukuk'un 2 Eylül kararı üzerine binlerce polisle CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alınmış, CHP'li yurttaşlara, milletvekillerine biber gazı sıkılmış, zorla binaya girilmişti. Bunun üzerine 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin geçici tedbir kararı kapsamına girmeyen delegeler imza toplayarak olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

YSK'dan Anayasa vurgusu

Beşiktaş ve Bahçelievler'de düzenlenen iki ayrı kongerede Özgür Çelik delege oylarıyla iki kez başkanlığa seçilmişti. Kongrelerin yapılmasını engelleme çabaları da YSK kararlarıyla sonuçsuz kalmıştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Beşiktaş'ta yapılan ilk kongre sürecinin durdurulmasının Anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün olmadığına vurgu yaparak, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Daha önce 2025/302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" demişti.

Konu AYM'ye taşınmıştı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "kayyum" kararınının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptıklarını açıklamıştı.