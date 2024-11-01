CHP, İstanbul'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' Temasıyla Kamp Düzenliyor - Son Dakika
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CHP, İstanbul'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' Temasıyla Kamp Düzenliyor

CHP'nin Antalya'da gerçekleştirmeyi planladığı kamp, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından İstanbul'a alındı. Kamp, 'Millet İradesine Kayyum Darbesi' başlıklı toplantıyla başladı.

01.11.2024 14:16  Güncelleme: 16:04
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GÜLARA SUBAŞI

(İSTANBUL) - CHP'nin 1-2-3 Kasım'da Antalya'da yapılması planlanan fakat Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla İstanbul'da yapılması kararlaştırılan milletvekili kampı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" gündemiyle revize edildi. Kamp, bugün Avcılar ilçesinde kapalı grup toplantısıyla başladı.

CHP'nin 1-2-3 Kasım'da Antalya'nın Belek ilçesinde yapılması planlanan kampı, bugün İstanbul'da başladı. Önceki gün, gözaltına alınarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasıyla CHP, her yıl düzenlediği TBMM Grubu yasama yılı kampının gündem değişikliğiyle İstanbul'da yapılmasını kararlaştırdı. 30 Ekim Çarşamba akşamı, milletvekillerine iletilen bilgi notunda kampın yerinin değiştiği, tüm milletvekillerinin ivedilikle İstanbul'a intikal etmesi gerektiği ifade edildi. Kamp bugün, Avcılar'da bir otelde başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ardından CHP TBMM grubu, kapalı toplantıya başladı.

"Millet İradesine Kayyum Darbesi"

Edinilen bilgiye göre, kampın üç günü, üç ayrı başlıkla toplantılar devam edecek. Bu kapsamda bugün, "Millet İradesine Kayyum Darbesi" başlıklı toplantı yapılacak. Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in yerine atanan kayyum ve CHP'nin bu konudaki siyasi yol haritası konuşulacak.

İmamoğlu ve Özel, "İktidara Yürümek" oturumunda konuşacak

2 Kasım Cumartesi günü kampın gündemi, "Demokrasi Mücadelesiyle İktidara Yürümek" olacak. Açış konuşmalarıyla başlayacak ve basına açık olacak programda, ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşacak. Çelik'in ardından ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamaoğlu katılımcılara hitap edecek. ve son olarak CHP Lideri Özel konuşacak. Ardından kamp tekrar basına kapanacak. Bu kısımda, araştırma sunumları yapılacak. Burada, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy sunumlarını gerçekleştirecek. CHP'nin erken seçim çağrıları, anket sonuçları, parti programı hazırlığı konuları toplantının bu kısmında gündeme gelecek.

2025 bütçesi değerlendirilecek

TBMM CHP Grubu kampı, 3 Kasım Pazar günü ise "Teslim Olmuyoruz, Vatandaşın Gerçek Sorunları ve 2025 Bütçesi" başlığıyla toplanacak. Şu anda komisyon aşamasında olan "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi", burada tüm milletvekillerinin katılımıyla değerlendirilecek. CHP'nin teklife yapacağı muhalefetin ana hatları şekillendirilecek. Kampın son günü, saat 16.00'da CHP Lideri Özel, Parti Meclisi'ni toplayacak.

Pazartesi Silivri ziyareti planlanıyor

4 Kasım Pazartesi günü ise Adalet Bakanlığından gelecek izne bağlı olarak Özel'in, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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