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CHP İstanbul Danışma Kurulu Toplantısı

CHP İstanbul Danışma Kurulu Toplantısı

İmamoğlu, parti programı yenileme ve sosyal medya üzerindeki tartışmalara değindi.

03.12.2024 21:48
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CHP İstanbul İl Başkanlığınca İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı kapsamında başlatılan parti programı yenileme çalışmalarının, parti içi gündemlerinin en önemli maddesi olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki "CHP'de kurultay olacağı" yönündeki iddialara değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kurultay çağrısı yapmak ve çıkıp açıkça imza toplamaya başlamak başka bir şey, 'Her an kurultay olabilir' dedikodusu üretip yaymak ve sanki partinin böyle bir gündemi varmış gibi ortaya çıkmak başka bir şeydir. Partiyi, sanki olağanüstü kurultay ihtiyacı varmış gibi göstermek, gösterilmesine vesile olmak asla kabul edilemez. Ülkenin bugünkü şartlarında böyle davrananlar kesinlikle halkın gönlünde, vicdanında kendilerine yer bulamazlar. 'Kurultaylar partisi' olarak anıldığımız günleri artık geride bıraktık, bundan sonra 'Kurultay dedikoduları partisi' de olmayacağız."

İmamoğlu, israfı değil üretimi teşvik eden bir parti programı ortaya konulması gerektiğine dikkati çekerek, "Hepimizin en önemli önceliklerinden biri, kesinlikle tüm muhalefetle birlikte, onlara liderlik ederek Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme taşıma iddiası olmalıdır." diye konuştu.

"Sosyal medyada parti meselelerini konuşuyorsa bir sorun var demektir"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise partiyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımlara işaret ederek, "Bir yıl içerisinde yapılmış üç danışma kurulu toplantısının birine bile katılmayan bir seçilmiş arkadaşımız, sosyal medya üzerinden parti meselelerini konuşuyorsa burada bir sorun var demektir. Kim medya, sosyal medya aracılığıyla partinin tartışılmasına sebep oluyorsa bilmelidir ki iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir. Gelin bu toplantılarda derdinizi anlatın, buralarda karşılıklı konuşalım. 'Yok ben sosyal medyada yazarım, televizyondan konuşurum.' diyorsanız, sizlere bir şeyi hatırlatırız; CHP, Türkiye'nin birinci partisidir, genel başkanı ve tüm örgütüyle tek bir şeye kilitlenmiştir; iktidar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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