CHP İstanbul İl Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Ahmet Özer\'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasını kınayarak, siyasetin yargıyla dizayn edilmeye çalışıldığını söyledi. Özer'in akademik geçmişini vurgulayan Çelik, Esenyurt halkının iradesine sahip çıkacağını belirtti.

30.10.2024 10:24  Güncelleme: 10:25
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, "Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz. Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, X hesabından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Prof. Dr. Ahmet Özer bu ülkede dekanlık, rektör yardımcılığı yapmış, devlete hizmet vermiş bir akademisyendir. Esenyurt'u rant için talan edenlere, Esenyurtluyu sefalete mahkum edenlere, Esenyurt'a ihanet edenlere karşı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz. Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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