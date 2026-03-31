Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması...Özgür Çelik: "Bunun Adı Kumpastır. Bursa Halkının ve Başkan Bozbey'in Yanındayız"

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına "Bursa'nın seçilmiş Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesi yedi yıl önceden kalma iddialar ile sabahın ilk saatlerinde evinden gözaltına alındı. Bunun adı kumpastır. Bursa halkının ve Başkan Bozbey'in yanındayız" diye tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam iki yıl önce halkımız sandıkta bir karar verdi. Beş yıl boyunca yerel yönetimlerde CHP'yi görmek istediğini oylarıyla söyledi. Bugün, yine siyasi tarihimizde bir utanç eylemine imza atılarak, Bursa'nın seçilmiş Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesi yedi yıl önceden kalma iddialar ile sabahın ilk saatlerinde evinden gözaltına alındı. Bunun adı kumpastır. Bursa halkının ve Başkan Bozbey'in yanındayız. 31 Mart'taki tarihi zaferimizin yıldönümünde, şafak operasyonlarıyla halkımızın iradesini ezebileceğini sananlar bilsin ki daha güçlü kazanacağız. Halk kazanacak."