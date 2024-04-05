CHP İstanbul İl Başkanı itirazları YSK'ya taşıdı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Pendik, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ümraniye'de belediye başkanlıkları için yaptıkları itirazların ilçe ve il seçim kurullarında reddedildiğini, bugün itibarıyla da itirazları YSK'ya taşıdıklarını açıkladı.
"BAHÇELİEVLER'DE YAPILAN ÇİFTE STANDARTTIR"
Özgür Çelik konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Arnavutköy, Pendik, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ümraniye'de itirazlarımız ilçe ve il seçim kurullarında reddedildi. Bugün itibarıyla YSK'ya altı ilçemizle ilgili itirazlarımızı gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa'da olduğu gibi bizim itiraz ettiğimiz ilçelerde de oyların sayılmasını istiyoruz! Özellikle Bahçelievler'de rakip siyasi partinin, kazandığımız meclis çoğunluğuna itirazı kabul edilip geçersiz oylarda sayım yapılırken, bizim itiraz ettiğimiz belediye başkanlığında sayımın reddedilmesi çifte standarttır!"
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