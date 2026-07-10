Gürsel Tekin: "Bir Siyasi Partinin İl Binasında, Partinin Genel Başkanının Afişinin Asılması Kadar Doğal ve Meşru Ne Olabilir?" - Son Dakika
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Gürsel Tekin: "Bir Siyasi Partinin İl Binasında, Partinin Genel Başkanının Afişinin Asılması Kadar Doğal ve Meşru Ne Olabilir?"

10.07.2026 10:43  Güncelleme: 11:19
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, il binasında Ekrem İmamoğlu'nun afişinin indirilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asılmasına ilişkin 'Parti binasında genel başkanın afişi olması doğaldır' dedi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasında asıl bulunan Ekrem İmamoğlu'nun afişinin indirilerek yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir siyasi partinin il binasında, partinin Genel Başkanının afişinin asılması kadar doğal ve meşru ne olabilir? CHP'nin il binaları kişilerin değil, partinin evidir. O evin en doğal simgesi de Genel Başkanın ve partinin kurumsal kimliğidir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, dün gece CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişinin indirilerek yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asılmasına ilişkin açıklama yaptı. Tekin şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin il binasında, partinin Genel Başkanının afişinin asılması kadar doğal ve meşru ne olabilir? CHP'nin il binaları kişilerin değil, partinin evidir. O evin en doğal simgesi de Genel Başkanın ve partinin kurumsal kimliğidir. Kimse kişileri partinin önüne koymasın. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir ismin değil, ilkelerin ve örgütün partisidir. CHP'yi kişiler üzerinden değil, kuralları ve kurumsal kimliği üzerinden yaşatacağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsel Tekin: 'Bir Siyasi Partinin İl Binasında, Partinin Genel Başkanının Afişinin Asılması Kadar Doğal ve Meşru Ne Olabilir?' - Son Dakika

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