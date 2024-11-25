CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Milli Eğitim Bakanı'na Sert Tepki - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Milli Eğitim Bakanı'na Sert Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı\'ndan Milli Eğitim Bakanı\'na Sert Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, kreş açma konusundaki başarısızlığı nedeniyle sert eleştirilerde bulundu ve hükümetin eğitim politikalarını eleştirdi.

25.11.2024 18:17  Güncelleme: 18:19
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Senin açmayı beceremediğin kreşleri bizim belediyelerimiz açıyor. Senin ortada bıraktığın, tarikatların kucağına attığın çocuklara bizim belediyelerimizin bakımevleri yuva oluyor" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "kreş" tartışması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Tekin'i de etiketleyerek şunları kaydetti:

"Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine ve özellikle laikliğe düşmanlığıyla bilinen, bakanlık koltuğunu işgal eden birisi bize hukuk devletinin ne olduğunu öğretmeye kalkıyor. Bu devleti milletle omuz omuza kurmuş, temelini atmış, Anayasa ve hukuk devletini yerleşik kılmış CHP'ye hukuk devleti öğretmek senin haddine mi? Hukuk devleti AYM ve AİHM karalarına uyar. Hukuk devletinde mülakat olmaz. Hukuk devletinde suç makinaları dışarıda gezmez, bebek çeteleri türemez, uyuşturucu baronları, küresel mafya ülkede cirit atmaz. Hukuk devletinde masumlar hapiste çürütülmez. Hukuk devletinde milli irade gasp edilmez. Hukuk devletinde atanmışlar seçilmişlere posta koyamaz. Siz hukuk devletini çürüttünüz, bir şahsın etrafında toplanmış dar zümre yönetimi kurdunuz.

"Devletimizi sizden kurtaracağız"

Bu dar zümre yönetimi ülkeyi felakete ve sefalete sürüklüyor. Halkımız, sizin israfınız ve iş bilmezliğinizin faturasını ağır şekilde ödüyor. Senin açmayı beceremediğin kreşleri bizim belediyelerimiz açıyor. Senin ortada bıraktığın, tarikatların kucağına attığın çocuklara bizim belediyelerimizin bakımevleri yuva oluyor. Senin çalışmasınlar, dizini kırıp evde otursunlar dediğin kadınlar, kreşlerimiz sayesinde çalışmaya devam ediyor, evine ekmek götürüyor, kendi ayakları üstünde duruyor. Hukuk devletini de halka hizmet etmeyi de sizlere icraatlerimizle öğreteceğiz. 101 yıl önce kurduğumuz devletimizi sizden kurtaracağız. Yine milletimizle beraber yeniden bu ülkeyi ayağa kaldıracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Milli Eğitim Bakanı'na Sert Tepki - Son Dakika

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