CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten İbb Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'ne İlişkin Açıklama

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye bağlı Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde "şiddet ve istismar" iddiasına ilişkin "İBB ve resmi kurumların incelemeleri ve teknik çalışmalarında iddialara yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. Buna rağmen adı geçen tüm isimler tedbiren görev yerlerinden uzaklaştırılmıştır. Detaylı teknik incelemeler ise hem idari, hem de adli olarak sürmektedir. Tüm bunlar olurken çocuğun mahremiyetini de hiçe sayarak yapılan haberler ve açıklamalar ile İBB'nin kurum itibarını zedelemek için siyasi bir kampanya başlatıldığını görüyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye bağlı Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyük bir hassasiyet ve dikkatle takip ettiğimiz bir konuda kamuoyumuzu doğru bilgilendirmemiz gerekmektedir. İBB Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin İBB, kamuoyuna yansımadan çok önce 'durumu' kurum personelinin fark etmesi üzerine anında tutanak tutmuş, aileyi ve yetkili kurumları bilgilendirmiş, konuyu o andan itibaren titizlikle araştırmaya başlamıştır. İlgili hizmet birimi tam 35 kamerayla her saat izlenen bir yerdir. Tüm kayıtlar adli mercilerle paylaşılmıştır. Bu kayıtların tamamı incelenmiş, İBB görevlileri tarafından bir fiilin işlendiğine dair bir emare bulunmamıştır. İBB ve resmi kurumların incelemeleri ve teknik çalışmalarında iddialara yönelik bir bulguya rastlanmamıştır.

Buna rağmen adı geçen tüm isimler tedbiren görev yerlerinden uzaklaştırılmıştır. Detaylı teknik incelemeler ise hem idari, hem de adli olarak sürmektedir. İBB başından itibaren olayın aydınlanması için çalışan, devletin tüm kurumları ve aile ile tam işbirliği yapan tavrını sürdürmüştür, sürdürmektedir. Tüm bunlar olurken çocuğun mahremiyetini de hiçe sayarak yapılan haberler ve açıklamalar ile İBB'nin kurum itibarını zedelemek için siyasi bir kampanya başlatıldığını görüyoruz. On binlerce çocuğun ve ailenin faydalandığı 127 Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'ni itham altında bırakan kampanya, özellikle orta ve alt gelir grubunun faydalandığı bir kamu hizmetini ve toplumun büyük bir kesimini toptan yaftalayan kışkırtıcı bir yöntemi benimsemiştir.

Belediyemizin çok açık, şeffaf ve yapıcı biçimde birlikte çalıştığı devlet kurumlarının başındaki bazı bakanlar da dahil olmak üzere, iktidar mensuplarının konuyu ucuz siyaset konusu yapmalarının iyi niyetli olmadığını görüyoruz. Bu tavrın 2019'dan beri Etkinlik Merkezleri'nden eğitim alan 26 bin 144 çocuğun ailelerinde oluşan memnuniyetten kaynaklandığını biliyoruz. Bizler çocuklarımız için, onların sağlıklı beslenmesi, güvenli ve mutlu ortamlarda büyümesi ve geleceğe umutla hazırlanmaları için çok çalışmaya devam edeceğiz."