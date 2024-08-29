CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muameleye tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muameleye tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tayfun Kahraman\'a yapılan kötü muameleye tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'a, sağlık kontrolüne götürülürken kelepçe ile kötü muamele yapılmasına tepki gösterdi. Çelik, 'Bu rezaletin sorumluları kimse ortaya çıkacak, hukuk önünde hesabı sorulacak' dedi.

29.08.2024 23:53
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'a, sağlık kontrolüne götürülürken kelepçe ile kötü muamele yapılmasına tepki gösterdi. Çelik, "Bu rezaletin sorumluları kimse ortaya çıkacak, hukuk önünde hesabı sorulacak" dedi.

Meriç Demir Kahraman, İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde olan şehir plancısı eşi Tayfun Kahraman'ın sağlık kontrolüne götürülürken yaşadıklarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahraman, "Bugün Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından "Kimse, Tayfun Kahraman'ın kılına dokunamaz. Bu rezaletin sorumluları kimse ortaya çıkacak, hukuk önünde hesabı sorulacak. Sonuna kadar bu işin peşindeyiz" tepkisini gösterdi.

Kaynak: ANKA

Tayfun Kahraman, İstanbul, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tayfun Kahraman'a yapılan kötü muameleye tepki gösterdi - Son Dakika

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