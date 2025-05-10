CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Van'da Erken Seçim Taleplerini Dile Getirdi

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(VAN) – CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Van'da erken seçim taleplerini dile getireceklerini belirterek, "Van'dayız ve Profesör Doktor Ahmet Özer de Vanlı. Çocukları da şu anda burada aramızda. Bu yönüyle Van'da hem 'Millet iradesine sahip çıkıyoruz' diyeceğiz hem Cumhurbaşkanı adayımız için özgürlük isteyeceğiz hem Profesör Doktor Ahmet Özer içini tutuklu belediye başkanlarımız için ve bütün siyasi tutsaklar için özgürlük talebimizi dile getireceğiz" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşinci adresi Van oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Hafta sonları Anadolu'nun bir ilinde 'Millet iradesine sahip çıkıyoruz' mitinglerini gerçekleştiriyoruz. Hafta içi de çarşamba günleri 20.30'da İstanbul'da bir ilçede gerçekleştiriyoruz. Şu anda Van'dayız. Biraz sonra saat 12 gibi Sayın Genel Başkanımız miting alanına gelecek ve burada Vanlı hemşehrilerimize seslenecek. Önümüzdeki hafta çarşamba günü de 20.30'da Silivri'deyiz. Silivri'deki mitingimizi tabii ki 'Millet iradesine sahip çıkıyoruz' temasıyla ama aynı zamanda adalet ve özgürlük temasıyla gerçekleştireceğiz. Çünkü biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında. Ayrıca belediye başkanlarımız, siyasi parti genel başkanları, meclis üyeleri tutuklu vaziyette. Bu yönüyle çarşamba günü Silivri'de gerçekleştireceğimiz mitingde çok önemli ve anlamlı olacak. Adalet ve Özgürlük temasıyla olacak.

Bugün Van'dayız. Van'ın şöyle bir önemi de var, biliyorsunuz Anadolu toprakları tarihin her döneminde büyük zulümler gördü. O zulümlerin karşısında büyük adalet mücadeleleri de gördü. Bu dönemin zulümü de nerede başladı? Esenyurt'ta başladı. Ahmet Özer'in gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başladı. Esenyurt'ta başlayan o zulüm neden onu vurgulamak istedim, Van'dayız ve Profesör Doktor Ahmet Özer de Vanlı. Çocukları da şu anda burada aramızda. Bu yönüyle Van'da hem 'Millet iradesine sahip çıkıyoruz' diyeceğiz hem Cumhurbaşkanı adayımız için özgürlük isteyeceğiz hem Profesör Doktor Ahmet Özer için tutuklu belediye başkanlarımız için ve bütün siyasi tutsaklar için özgürlük talebimizi dile getireceğiz. ve tabii ki erken seçim talebimizi dile getireceğiz."