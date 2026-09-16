CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, köprü ve otoyol özelleştirmesine karşı Yol-İş'e destek verdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, köprü ve otoyol özelleştirmesine karşı Yol-İş'e destek verdi

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CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, köprü ve otoyol özelleştirmesine karşı Yol-İş\'e destek verdi
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine karşı Yol-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanlığını ziyaret ederek Şube Başkanı Ahmet Uçar ve sendika yöneticileriyle görüştü.

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine karşı Yol-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanlığını ziyaret ederek Şube Başkanı Ahmet Uçar ve sendika yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, otoyol ve köprülerin devrinin hem ekonomik hem de stratejik boyutları konuşuldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemine karşı Yol-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanlığını ziyaret ederek Şube Başkanı Ahmet Uçar ve sendika yöneticileriyle bir araya geldi.

"HALKIN OLAN KAYNAKLAR HALKIN ELİNDE KALMALI"

Ziyarette konuşan Yol-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Uçar, Türkiye'yi çaprazlamasına kateden 1341 kilometrelik otoyol ağı ile iki boğaz köprüsünün 30 yıllığına özel sektöre devredilme planına tepki gösterdi. Uçar, bu tesislerin yıllık 1 milyar dolar civarında gelir ürettiğini ve işletme giderlerinin bu gelirin çok altında kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi sadece bir işçi meselesi değil, doğrudan halkın meselesidir. Bu yolların işletilmesi muazzam bir karlılığa sahiptir. Özelleştirme gerçekleşirse halkımız yarın çok daha pahalı yol geçiş ücretleriyle karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca 1341 kilometrelik kritik bir ulaşım ağının ve stratejik yapıların verilerinin yabancı şirketlerin eline geçmesi ülke güvenliği açısından da ciddi riskler taşır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın İl Başkanına bu haklı mücadelemize verdikleri destek için teşekkür ederiz."

GÜRSEL TEKİN: BU MÜCADELEDE SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise Cumhuriyetin birikimleri ve kamu kaynaklarının özelleştirme adı altında devredilmesine sert tepki gösterdi. İktidarın ekonomik sıkıntıları aşmak için devlete ait en verimli varlıkları satışa çıkardığını belirten Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Toplumsal muhalefet zayıfladıkça iktidarlar kontrolsüzleşir. 'Zarar ediyor' bahanesiyle geçmişte satılan kurumların hiçbirinin alan kişilerce zarar ettirilmediğini gördük. Şimdi de devletimizin en verimli köprü ve otoyollarını satmak istiyorlar. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum: Çark dönmüyorsa bunun çözümü kamu mallarını satmak değildir. Yurt dışındaki ve off-shore hesaplardaki kaynakları ülkeye getirin, imar rantlarından vergi alın. Yol-İş Sendikamızın ve emekçilerimizin yürüttüğü bu haklı mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin; ne zaman ve nerede gerekirse toplumsal muhalefet ve eylemlilik için hazırız."

Toplantı, özelleştirme sürecine karşı sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir dayanışma ve kamuoyu bilinci oluşturması temennisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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