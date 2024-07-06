CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu Düzenledi

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yoksullaşmanın sebeplerini ve yolsuzluğun yoksulluğu nasıl doğurduğunu anlattı. Yavuzyılmaz, gelir eşitsizliğine dikkat çekerek, yaklaşık 50 suç duyurusunda bulunduğunu ve bu suçların değerinin 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirtti. Sempozyumda, asgari ücret, emekli maaşları, enflasyon ve vergi sistemi gibi konular da ele alındı.

06.07.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığınca "Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu" düzenlendi.

Akatlar Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yoksullaşmaya neden olan sebeplerden söz etti.

Yolsuzluğun yoksulluğu, yoksulluğun da yozlaşmayı doğurduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Yozlaşmanın içine daha da fazla saplanan insan ve insanın menfi düşünceleri de tekrar dönüyor dolaşıyor yeni yolsuzluklar yaratıyor. Bu yolsuzluklar bir süre sonra artık profesyonel yolsuzluk yapan bir azınlık yaratıyor." dedi.

Çalışma alanının; usulsüzlükler, yolsuzluklar ve kamu zararı olduğunu belirten Yavuzyılmaz, gelir eşitsizliğine vurgu yaptı.

Yavuzyılmaz, çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 suç duyurusunda bulunduğunu, bunların belgeli ve değerinin 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Yap-işlet-devret modelini de eleştiren Yavuzyılmaz, "Hazinede açılan delikler günün sonunda hepimizi fakirleştiren bir sonuç doğuruyor." dedi.

İhale kanununun değiştiğine ve istisnalar getirildiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Şu anda biz Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalarda Çin alfabesindeyiz, iki bin harfli alfabeye geçmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kent yoksulluğundan etkilenenlerle bugüne kadar 18 toplantı gerçekleştirip raporladıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye'nin bugünkü durumunda neoliberal politikaların etkili olduğunu savunarak, "Biz CHP olarak bu neoliberal politikaların karşısına sosyal demokrasiyi koyacağız. Sosyal demokrasiyi topluma doğru anlatacağız." dedi.

Eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın moderatörlüğünü üstlendiği sempozyumda, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül, Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu Başkanı Cihan Demir ve gazeteci Bahadır Özgür de konuştu.

Konuşmacılar, asgari ücret ve emekli maaşları başta olmak üzere sosyal haklar, enflasyon ve vergi sistemi gibi konu başlıklarını ele aldı.

Sempozyuma, CHP'li milletvekilleri, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Deniz Yavuzyılmaz, Asgari Ücret, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:47 Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 20:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement