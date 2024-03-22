CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda Para Sayma Görüntüleri Soruşturması

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturmada, yeni isimleri ifade vermeleri için adliyeye çağırdı.
Bu kapsamda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.
Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.
Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.
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