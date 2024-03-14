CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma devam ediyor

Bu Hafta Sinemalarda 8'i Yerli, 11 Film İzleyiciyle Buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak. Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı 'Adaletin Eli' aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Diğer filmler arasında 'Nisan', 'Neandria', 'Mükemmel Aile', 'Aile Çıkmazı', 'Bana Beni Anlat', 'Sır', 'Gece Yüzüşü' ve 'Kara Cin Laneti' yer alıyor. Ayrıca 'Tay 2: Ebabil Takımı' ve 'Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı' da haftanın animasyon filmleri olarak gösterime girecek.