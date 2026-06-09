CHP'nin 2023'teki İstanbul İl Kongresi Davası 17 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
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CHP'nin 2023'teki İstanbul İl Kongresi Davası 17 Kasım'a Ertelendi

09.06.2026 15:44  Güncelleme: 16:06
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CHP'nin 2023'teki İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Silivri'de yapıldı, tanıkların dinlenmesi için duruşma 17 Kasım 2026'ya ertelendi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı İstanbul İl Kongresi'yle ilgili İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşması Silivri'de yapıldı. Dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 17 Kasım'a ertelendi.

2023 yılında Özgür Çelik'in kazandığı CHP İstanbul İl Kongresi'nin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 6 No'lu Duruşma Salonu'nda bugün yapıldı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 10 sanıklı davada tutuksuz yargılanan CHP İstanbul İl delegesi Aydın Karaarslan, hile iddiasını reddederek "40 yıldır CHP'liyim. Hiç tanımadığım Tolgahan Erdoğan hakkımda iddialarda bulundu" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Fahrettin Çırak da "Kendimizi televizyonda gördük. Daha sonra Mali Şube bizi çağırdı, 'Bu adamları tanıyor musunuz' diye sordu. Biz de tanımadığımızı, yalnızca bir kez arkadaşımın yanında tesadüfen görüştüğümüzü söyledik. O ses bana ait ancak içerik anlatıldığı gibi değil. Ben niye para vereyim? İl delegesi değilim. Kurultay delegesi değilim. Parti Meclisi üyesi değilim. Milletvekili değilim. Mecbur muyum? Çocuğumun rızkını niye oraya vereyim? Benim bir inşaat şirketim var. 100'den çok inşaat yaptım. 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira niye vereyim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sanıkların ve avukatların savunmalarının ardından hakim, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 17 Kasım 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 2023'teki İstanbul İl Kongresi Davası 17 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika

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