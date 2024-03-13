CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: \'İzmir\'e sahip çıkacağız\'

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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Menderes Halk Buluşması'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Emek harcayan herkes emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Onurumuzu inciten her türlü yanlış yönetime karşı buradayız. İzmir'e sahip çıkacağız. Ev almak zor mu ev yapacağız söz verdim en az 25 bin konut yapacağız. Bu şehirde üreten, çalışan herkesin yanında olacağız"dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Halk Buluşması, Menderes Cumhuriyet Meydan'ında yapıldı. Buluşmaya, Genel Başkan Özgür Özel'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Murat Bakan, Ednan Arslan, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek, Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran, Bornova eski Belediye Başkanı Olgun Atila ve çok sayıda partili katıldı.

İzmir'i büyütmek, kalkındırmak ve İzmir'deki herkesin daha mutlu olması için yola çıktığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "İzmir cumhuriyetin şehridir, kurtuluşun, kuruluşun, Atatürk'ün, Atatürkçülerin şehridir. Biz vatanımıza milletimize sevdalıyız. Gençlerimizin bu ülkede gelecek kurmasını istiyoruz. Emek harcayan herkes emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Onurumuzu inciten her türlü yanlış yönetime karşı buradayız. İzmir'e sahip çıkacağız. Ev almak zor mu ev yapacağız söz verdim en az 25 bin konut yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA AÇ OLANIN KAPISINA YEMEK GELECEK. BEN AÇIKTAYIM DİYENE BARINMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Cemil Tugay sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şehirde üreten, çalışan herkesin yanında olacağız. Çiftçilerimiz için soğuk hava depoları yapacağız. Köy yollarını teker teker asfaltlayacağım. Tarihe Cemil Tugay olarak geçeceğim beni böyle hatırlayacaksınız. Önümüzdeki 5 yılda aç olanın kapısına yemek gelecek. Ben açıktayım diyene barınma imkanı sağlayacağız. Parası yetmeyen öğrenciye burs sağlayacağız. Emeklilerimizi, çiftçilerimizi yalnız bırakmayacağız. İlkay başkanla birlikte köy köy, sokak sokak, kapı kapı gezip kime ne yapacağımızı sormak o hizmeti birlikte ayağına getirmek boynumuzun borcu."

"ALACAĞIMIZ REKOR OYLA MENDERES'TE CHP'NİN BAYRAĞINI DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek de şunları söyledi:

"Tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle kentin parlayan yıldızı olan Menderes'e hoş geldiniz. Çıktığımız bu yolda bize gösterdiğiniz sevgi ve destek çok önemliydi. Sizden almış olduğumuz destekle buradan şunu ifade ediyorum. Menderesliler gönlünü ferah tutsun herkesin sesi olacağız. Kimseyi ayırmadan hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Her noktada dertlerinizi dinliyor, 44 mahalledeki sorunları çok iyi biliyoruz. 1 Nisan'dan itibaren çalışmalarıma başlayarak Menderes'i güzel günlere taşıyacağız. Alacağımız rekor oyla Menderes'te CHP'nin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. İlk günden itibaren söylediğimiz tek bir şey vardı sene ben yokuz birlikte başaracağız. Bu inançla durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz."