HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,,CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yüzde 50.5 önde olduğunu söyledi. Aslanoğlu, "Sandıkların 3'te 1'i açıldıktan sonra genelde bir iki puanlık düşmeye ya da yükselme görebiliriz. Ama oylarımız bu civarda oturmuş gözüküyor. Saat 22.00'da tüm İzmir'i Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Aslanoğlu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Sandıkların 3'te 1'i açılınca bir araya geleceğiz demiştim. Bizdeki verilere göre 3 bin 780 sandığın sonucunu almış durumdayız. İlk basın toplantısında söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yüzde 50.5; AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaklaşık yüzde 36 bandında. Bu saatten sonra bildiğiniz gibi sandıkların 3'te 1'i açıldıktan sonra genelde bir iki puanlık düşmeye ya da yükselme görebiliriz. Ama oylarımız bu civarda oturmuş gözüküyor. İlçelerden de çok güzel sonuçlar geliyor. Türkiye'nin her bir yerinden çok güzel sonuçlar geliyor. Özellikle İzmir'in komşularından, Manisa'dan, Uşak'tan, Denizli'den Türkiye'nin her bir yerinden çok güzel haberler geliyor. Bu başarıya imza atan başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e genel başkan yardımcılarımıza bu başarıyı doğuran tüm örgütümüze çok teşekkür ediyorum."
İzmirliler'i saat 22.00'de Cumhuriyet Meydanı'na beklediklerini kaydeden Aslanoğlu, "Şu ana kadar 29 ilçede yarış kıran kırana sürüyor. Bazı ilçelerin henüz açılmış ilçe sandık sonuçları sonuç verebileceğimiz düzeyde değil. Ama gayet başarılı gittiğini görüyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Önde - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?